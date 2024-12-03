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Новости

03 декабря, 15:30

Происшествия

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Сочи

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Сочи

Движение на Ленинградском проспекте восстановлено после массового ДТП

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Массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте

Фура с мандаринами перевернулась на трассе в Сочи. Как сообщили в ГИБДД, водитель не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами. Предварительно, пострадал только водитель фуры.

В акватории Санкт-Петербурга между тем начались ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия". Судно покинуло достроечную набережную завода и вышло в Финский залив. Ледокол относится к серии самых современных и крупнейших атомоходов, которые делают для сопровождения судов по Северному морскому пути.

Тем временем на Кузбассе нашли маленькую медведицу и отправили жить в Москву. Животное несколько дней сидело у проезда для большегрузов в районе золотодобычи. Ее взял на передержку один из местных жителей. Новый дом для медведицы искали более полугода, но в итоге ее приняли в парке львов "Земля прайда".

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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