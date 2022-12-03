Москвичам рассказали о главных новостях субботы

В ДТП с автобусом на Люблинской улице пострадали 14 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщили в ГИБДД. А всего в момент удара в салоне находились порядка 20 пассажиров. У автобуса сильно помята вся задняя часть, разбиты двери и несколько стекл.

На Ириновском проспекте в Петербурге произошел сильнейший пожар на авторынке. В МЧС сообщили, что очагом возгорания стал отдел автомобильных масел. Там находилось много горючих материалов, это усложнило работу пожарным. На кадрах, котрые прислали очевидцы, видно, как огонь захватив большую часть здания, переходит на соседние пристройки.

Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне. Об этом сообщили в мэрии. Однако, некоторые уже открыли сезон зиних развлечений, правда в неподходящих местах. Так в ЖК "Новые Ватутинки" ребенок врезался в дерево. Для катания склон был не оборудован, а после несчастного случая его засыпали огородили лентами. Сколько еще опасных горок выявили и где уже можно покататься? Выяснила Виктория Жильцова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

