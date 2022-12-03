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Новости

03 декабря, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы увеличилось до 14

13 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Оперативные службы города работают на месте аварии на Люблинской улице

Здание Ириновского автоцентра загорелось в Санкт-Петербурге

Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло на Люблинской улице

Порядка 10 машин скорой помощи находятся на месте ДТП на Люблинской улице

Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения на Люблинской улице в Москве

Частный дом загорелся в районе Строгино

Потоп произошел на дороге на востоке Москвы

В ДТП с автобусом на Люблинской улице пострадали 14 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщили в ГИБДД. А всего в момент удара в салоне находились порядка 20 пассажиров. У автобуса сильно помята вся задняя часть, разбиты двери и несколько стекл.

На Ириновском проспекте в Петербурге произошел сильнейший пожар на авторынке. В МЧС сообщили, что очагом возгорания стал отдел автомобильных масел. Там находилось много горючих материалов, это усложнило работу пожарным. На кадрах, котрые прислали очевидцы, видно, как огонь захватив большую часть здания, переходит на соседние пристройки.

Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне. Об этом сообщили в мэрии. Однако, некоторые уже открыли сезон зиних развлечений, правда в неподходящих местах. Так в ЖК "Новые Ватутинки" ребенок врезался в дерево. Для катания склон был не оборудован, а после несчастного случая его засыпали огородили лентами. Сколько еще опасных горок выявили и где уже можно покататься? Выяснила Виктория Жильцова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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