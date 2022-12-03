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Новости

03 декабря, 19:30

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы увеличилось до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы увеличилось до 14

13 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

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Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы увеличилось до 14. 12 человек госпитализированы, из них 5 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Новые данные о пострадавших в аварии с пассажирским автобусом на Люблинской улице. Всего пострадали 14 пассажиров, 12 человек госпитализированы, из них 5 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб. Этот автобус принадлежит коммерческому перевозчику "Таксомоторному парк №20". Об этом сообщили в департаменте транспорта. Давайте посмотрим сообщение, которое нам пришло на телеграм по поводу этой аварии. Прислал его очевидец к места аврии. Сейчас послушаем, какие подробности он рассказал.
Мы также получили комментарий от информационного центра транспортного комплекса Москвы. --ХРИП---

Лада Гамидова, сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы
происшествияДТПвидеоКарина Ильина
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