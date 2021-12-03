Депутат Рашкин вызван в СК на допрос по делу о нелегальной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин вызван в СК на допрос в качестве подозреваемого по делу о нелегальной охоте. Об этом ТАСС рассказал его однопартиец Сергей Обухов.

"Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет как подозреваемого. Пока неясно, когда пройдет допрос. Это согласовывается", – говорится в сообщении.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.