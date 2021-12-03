Раненый в дорожном конфликте в центре Москвы таксист выполнял заказ по доставке букета

Таксист, пострадавший в результате стрельбы в центре Москвы, доставлял букет цветов. Об этом рассказала управляющая студией "Цвета лета" Алия Ибатуллина.

По ее словам, примерно в 11 утра студия заказала курьера. Ему было необходимо доставить букет клиенту на Большую Грузинскую улицу.

Ибатуллина добавила, что девушка, которая должна была получить букет, видела, как водителя такси, потерявшего сознание, увозят на скорой.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома 76 в 11:49. Полиция установила, что между водителями возник конфликт, так как таксист не уступил дорогу внедорожнику. После этого злоумышленник выстрелил в водителя такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.