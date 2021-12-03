Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы. Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76.

По предварительной информации, между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого.

По предварительным данным, конфликт начался после того, как таксист встал на аварийке в крайнем правом ряду, предназначенном для движения, ожидая пассажира. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог. В результате между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, а потом водитель иномарки выстрелил в таксиста из травматического пистолета.

Сотрудники полиции проводят проверку. Ее контролирует столичная прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.