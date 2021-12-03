Алек Болдуин заявил, что не нажимал спусковой крючок на пистолете

Алек Болдуин не нажимал курок пистолета, пуля из которого смертельно ранила оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке. Об этом заявил сам актер в интервью телеканалу ABC. Его фрагмент опубликован на сайте компании.

Болдуин предположил, что кто-то вставил в пистолет патрон, который даже не должен был находиться на площадке. Трагический выстрел произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико.

Пуля, вылетевшая из пистолета, ранила двоих – пострадал режиссер Джоэл Соус, оператор Галина Хатчинс от полученного ранения скончалась. Болдуин добровольно дал показания следствию, после допроса ему не предъявили обвинения, расследование продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.