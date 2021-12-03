Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе под Подольском

Крупная авария под Подольском парализовала движение по федеральной трассе М-2 "Крым". На Симферопольском шоссе столкнулись пять автомобилей.

На кадрах с места ДТП видны микроавтобус и четыре легковых автомобиля. Некоторые машины развернуло против движения. Предполагается, что причиной аварии стала невнимательность одного из водителей в непогоду.



На Ленинградском шоссе в аварию попала пожарная машина. Момент ДТП снял видеорегистратор. Водитель легковушки не посмотрел в зеркала, из-за чего произошло ДТП.