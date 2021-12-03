Плотный поток сформировался на ТТК

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районе станции метро "Беговая".

В этом районе коммунальная техника расчищает проезжую часть. Также в одном из рядов грузовик столкнулся с легковушкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.