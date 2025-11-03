Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Два человека погибли в лобовом столкновении двух грузовиков в Иркутской области. Все произошло на федеральной трассе "Сибирь".

Один из них гражданин Китая, второй – Белоруссии. По предварительным данным, один из водителей пошел на обгон с выездом на встречную полосу, но не рассчитал дистанцию и врезался во встречный грузовик.

Огромная очередь выстроилась на канатную дорогу в Сочи. В ожидании подъема на высоту оказались десятки людей. Туристы связывают это с перекрытием улиц на курорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

