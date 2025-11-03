График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 15:30

Происшествия

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима

Новости мира: 20 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Индии

Большегруз столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Подольске

Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии

Москвичка скончалась после операции хирурга Ильи Елагина

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Мошенники похитили у московской пенсионерки 28 миллионов рублей

Строительный кран упал с крыши многоэтажного дома на юго-западе Москвы

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима. Это произошло на глазах у многочисленных туристов. Прилегающую территорию оцепили пожарные и полицейские, движение перекрыто.

Как сообщают местные СМИ, из-под завалов достали четырех человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Башня была закрыта на реконструкцию, и все пострадавшие – строители, которые занимались восстановительными работами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика