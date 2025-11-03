Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима. Это произошло на глазах у многочисленных туристов. Прилегающую территорию оцепили пожарные и полицейские, движение перекрыто.

Как сообщают местные СМИ, из-под завалов достали четырех человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Башня была закрыта на реконструкцию, и все пострадавшие – строители, которые занимались восстановительными работами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.