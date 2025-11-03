График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: 20 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Индии

Новости мира: 20 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Индии

Большегруз столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Подольске

Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии

Москвичка скончалась после операции хирурга Ильи Елагина

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Мошенники похитили у московской пенсионерки 28 миллионов рублей

Строительный кран упал с крыши многоэтажного дома на юго-западе Москвы

Новости мира: ураган "Мелисса" унес жизни 49 человек на Ямайке

По меньшей мере 20 человек погибли, 20 пострадали после лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Индии. По предварительным данным, водитель груженного камнями самосвала превысил скорость и врезался в автобус. В нем находилось около 70 человек. Камни засыпали автомобили, мешая пассажирам выбраться. Для извлечения людей пришлось даже использовать экскаваторы. На место аварии работают спасательные службы.

Поезд сошел с рельсов на северо-западе Англии, пострадавших нет. Об этом сообщают власти. На месте работают экстренные службы и медпомощь. На данный момент проводится оценка ситуации. О причинах ЧП данных пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

