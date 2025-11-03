График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:15

Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД

Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД

Последователь блогера Алекса Лесли получил срок за домогательства

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии

Москвичка скончалась после операции хирурга Ильи Елагина

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Мошенники похитили у московской пенсионерки 28 миллионов рублей

Строительный кран упал с крыши многоэтажного дома на юго-западе Москвы

Новости мира: ураган "Мелисса" унес жизни 49 человек на Ямайке

Новости регионов: сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома в Новосибирской области

Автомобиль каршеринга и фургон доставки столкнулись на Ленинском проспекте

Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД. Водитель автомобиля "Фиат" не справился с управлением и наехал на бетонный блок. Его с различными травмами доставили в больницу. Пассажир автомобиля погиб.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение затруднено, перекрыты две полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика