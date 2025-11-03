Один человек погиб в результате аварии на 1-м километре внешней стороны МКАД. Водитель автомобиля "Фиат" не справился с управлением и наехал на бетонный блок. Его с различными травмами доставили в больницу. Пассажир автомобиля погиб.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение затруднено, перекрыты две полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.