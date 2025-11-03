Новости регионов: массовое ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Массовое ДТП с участием детей произошло в Глазовском районе Удмуртии. На дороге возле деревни Качкашур водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хендай". Затем "Лада" продолжила движение и врезалась в следовавший позади "Ниссан". В результате аварии травмы получили водитель "Лады" и его пассажиры, среди которых были девочки 8 и 14 лет. Также пострадала водитель "Хендая" и ее 8-летняя дочь. Все оперативно были доставлены в больницу. Медики сообщают, что жизни детей ничего не угрожает.

В Твери спасатели потушили крупный пожар. Там в Промышленном проезде загорелась пилорама. Ситуацию усугубило то, что от огня сдетонировал газовый баллон. Обошлось без жертв. Специалистам удалось не допустить взрыва резервуара для хранения сжиженного газа. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

