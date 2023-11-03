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03 ноября, 07:15

Происшествия

В Москве задержали мошенников, выпрашивающих у пассажиров метро деньги на ж/д билеты

В Москве задержали мошенников, выпрашивающих у пассажиров метро деньги на ж/д билеты

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В Москве задержали мошенников, которые выпрашивали у пассажиров деньги на проезд. Как сообщили в МВД, женщины просили одолжить деньги на железнодорожный билет, при этом обещали потом вернуть их на банковскую карту. Для убедительности при себе держали багажные сумки и даже натирали глаза мазью, которая вызывала слезы.

Доверчивые москвичи переводили мошенницам от трех до шести тысяч рублей. По данным полиции, исполнительницами этого представления были пять женщин, а их работу курировали двое мужчин. В течение только одного дня соучастники смогли обмануть не менее двух десятков пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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