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Новости

03 ноября, 23:30

Происшествия

Эксперт оценила вероятность выживания выпущенных в море дрессированных дельфинов

Эксперт оценила вероятность выживания выпущенных в море дрессированных дельфинов

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"Москвариум" готов принять дельфинов, которых выкинули в море

Шансы на выживание у дельфинов, которых выпустили в море в Севастополе, крайне низки. Для оказания помощи их нужно найти за 7–10 дней. Об этом сообщила руководитель ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.

Она пояснила, что животные достаточно долго жили в условиях дельфинария. При этом среди них есть беременная самка и рожденное в неволе животное. На воле дельфины будут страдать от обезвоживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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