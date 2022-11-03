Эксперт оценила вероятность выживания выпущенных в море дрессированных дельфинов

Шансы на выживание у дельфинов, которых выпустили в море в Севастополе, крайне низки. Для оказания помощи их нужно найти за 7–10 дней. Об этом сообщила руководитель ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова.

Она пояснила, что животные достаточно долго жили в условиях дельфинария. При этом среди них есть беременная самка и рожденное в неволе животное. На воле дельфины будут страдать от обезвоживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

