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Новости

03 ноября, 17:30

Политика

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Водитель грузовика рассказал о причине смертельного ДТП на улице 1905 года

Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве

Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

В Таганский суд привезли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Таганский суд начал решать вопрос об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП в Москве

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем. В ходе заседания мужчина раскаялся в содеянном.

107 военнослужащих РФ вернули с подконтрольной Киеву территории по итогам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На "Госуслугах" появился сервис по назначению пособий уволенным беременным и недавно родившим. Об этом рассказали в ПФР.

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происшествияДТПполитикаобществовидеоАлина Гилева
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