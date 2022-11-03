Новости часа: водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы, уснул за рулем. В ходе заседания мужчина раскаялся в содеянном.

107 военнослужащих РФ вернули с подконтрольной Киеву территории по итогам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На "Госуслугах" появился сервис по назначению пособий уволенным беременным и недавно родившим. Об этом рассказали в ПФР.