Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Таганский суд арестовал на 2 месяца водителя самосвала, который устроил смертельную аварию. В ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир.

Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября по случаю праздников. Об этом рассказал Дептранс.

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов. О решении сообщил губернатор.