Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 ноября, 16:45

Происшествия

Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве

Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве

Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

В Таганский суд привезли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Таганский суд начал решать вопрос об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП в Москве

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

Машина перевернулась на шоссе Энтузиастов

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Таганский суд арестовал на 2 месяца водителя самосвала, который устроил смертельную аварию. В ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир.

Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября по случаю праздников. Об этом рассказал Дептранс.

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов. О решении сообщил губернатор.

Читайте также
происшествияДТПтранспортрегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика