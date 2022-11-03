03 ноября, 16:45Происшествия
Новости часа: суд арестовал на 2 месяца водителя, который устроил смертельное ДТП в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Таганский суд арестовал на 2 месяца водителя самосвала, который устроил смертельную аварию. В ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир.
Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября по случаю праздников. Об этом рассказал Дептранс.
В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов. О решении сообщил губернатор.