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Новости

03 ноября, 16:30

Происшествия

Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

В Таганский суд привезли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Таганский суд начал решать вопрос об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП в Москве

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

Машина перевернулась на шоссе Энтузиастов

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

ФСБ задержала участвовавших в нападении на Дагестан бывших членов банд Басаева и Хаттаба

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения в суде. Виновника смертельного ДТП на улице 1905 года доставили в Таганский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения.

В Херсонской области уничтожен оружейный склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До 7 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик. О состоянии дорожного трафика рассказал Дептранс.

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