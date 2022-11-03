Новости часа: обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обвиняемый по делу о смертельной аварии в центре Москвы попросил прощения в суде. Виновника смертельного ДТП на улице 1905 года доставили в Таганский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения.

В Херсонской области уничтожен оружейный склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До 7 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик. О состоянии дорожного трафика рассказал Дептранс.