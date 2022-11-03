В Таганский суд привезли водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

В Таганский суд привезли водителя, который скрылся с места смертельной аварии. Там решат вопрос об аресте.

Авария произошла утром 2 ноября. После того как человек сел в машину, сзади на скорости в нее въехал грузовик. Такси осталось зажатым между двумя транспортными средствами. В результате ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир.

На заседании мужчина попросил прощения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.