Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие просит арестовать водителя, который накануне скрылся с места смертельной аварии в Москве. Водитель грузовика влетел в такси на улице 1905 года утром 2 ноября.

У РФ есть информация о передаче Лондоном Киеву беспилотных подводных аппаратов. Об этом сообщили в МИД РФ.

В профильном комитете ГД нет законопроектов об изменении срока службы по призыву. Об этом рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.