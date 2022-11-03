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Новости

03 ноября, 16:00

Политика

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Новости часа: следствие попросило арестовать водителя, скрывшегося с места ДТП в Москве

Таганский суд начал решать вопрос об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП в Москве

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

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Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

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Новости часа: более 4 тыс абонентов в Донецке остались без электричества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие просит арестовать водителя, который накануне скрылся с места смертельной аварии в Москве. Водитель грузовика влетел в такси на улице 1905 года утром 2 ноября.

У РФ есть информация о передаче Лондоном Киеву беспилотных подводных аппаратов. Об этом сообщили в МИД РФ.

В профильном комитете ГД нет законопроектов об изменении срока службы по призыву. Об этом рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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