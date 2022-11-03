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Происшествия

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Таганский суд доставили водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы

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В Таганский суд доставили водителя, который накануне устроил смертельную аварию в центре столицы. Следствие ходатайствует о его аресте.

Мужчина за рулем самосвала Volvo влетел в стоящее такси, куда за секунду до этого села пассажирка. Автомобиль от удара унесло в припаркованный впереди автобус. В результате два человека погибли, один пострадал. Водитель с места скрылся, его поймали через несколько часов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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