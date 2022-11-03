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В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария

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В Севастополе завели уголовное дело на директора дельфинария. Он выпустил четырех дрессированных дельфинов в Черное море. Поиски двух дельфинов планируют возобновить, на данный момент продолжается мониторинг с берега. Об этом сообщил губернатор региона.

Дело завели по статье о жестоком обращении с животными. Дрессированные дельфины около десяти лет прожили в Севастопольском дельфинарии. К жизни в дикой природе они не приспособлены. Двое уже прибились к берегу.

По словам местных, дельфины оказались на воле из-за давнего спора двух дельфинариев. В итоге владелец одного из них выпустил своих подопечных в открытую воду, чем подверг их опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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