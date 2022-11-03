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Происшествия

ФСБ задержала участвовавших в нападении на Дагестан бывших членов банд Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала участвовавших в нападении на Дагестан бывших членов банд Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ задержали еще двоих членов банды Басаева и Хаттаба. По данным следствия, мужчины принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Тогда были убиты более 280 военных.

Подчеркивается, что следователям удалось собрать неоспоримые доказательства, подтверждающие причастность задержанных к тяжким преступлениям. Их обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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