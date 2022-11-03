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Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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Уголовное дело завели по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Об этом сообщили в МВД. Искать млекопитающих в ближайшее время будут с помощью гидрофона. Это прибор, который может различать их голоса на расстоянии километров, сообщила тренер-ветеринар.

В среду, 2 ноября, в море выбросили четырех дрессированных дельфинов, которые около 10 лет прожили в Севастопольском дельфинарии. К жизни в дикой природе они не приспособлены. Двое уже прибились к берегу, сейчас их пытаются выловить.

По словам местных, дельфины оказались на воле из-за давнего спора двух дельфинариев. В итоге владелец одного из них просто выпустил своих подопечных, стараясь уйти от проблем. Теперь власти настаивают на наказании для мужчины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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