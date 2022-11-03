Новости часа: более 4 тыс абонентов в Донецке остались без электричества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

4 ноября закроют участок Калужско-Рижской линии метро. Он не будет работать по 8 ноября. Об этом рассказал Дептранс.

Уголовное дело завели по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Об этом заявили в УМВД.