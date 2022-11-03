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Происшествия

Новости часа: более 4 тыс абонентов в Донецке остались без электричества

Новости часа: более 4 тыс абонентов в Донецке остались без электричества

Новости часа: три человека пострадали при обстреле в Донецке

ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области

Новости часа: кабмин продлил запрет на вывоз из России некоторых категорий товаров

ДТП с участием "Газели" и внедорожника произошло в Балашихе

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

Новости регионов: четыре колеса лопнули у самолета в аэропорту Иркутска

В Москве задержали виновника смертельного ДТП с грузовиком

Новости мира: автомобиль протаранил толпу на митинге в Бразилии

"Рейд 112": мужчины напали с ножом на человека в Хорошевском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

4 ноября закроют участок Калужско-Рижской линии метро. Он не будет работать по 8 ноября. Об этом рассказал Дептранс.

Уголовное дело завели по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе. Об этом заявили в УМВД.

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