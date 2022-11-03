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Происшествия

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

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Российские спецслужбы предотвратили подрыв Запорожской АЭС, сообщили власти региона. Подрыв должен был осуществить один из сотрудников атомной электростанции.

Накануне спецслужбы пресекли диверсию на ЛЭП в Крыму. В ходе обысков у планировавшего теракт были обнаружены три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Какая обстановка в данный момент на полуострове? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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