Новости регионов: четыре колеса лопнули у самолета в аэропорту Иркутска

У самолета Airbus, выполнявшего рейс Душанбе – Иркутск, при посадке в аэропорту лопнули четыре колеса. На борту находились более 80 человек. Как уточнил перевозчик, у авиалайнера заклинило тормоза, поэтому произошло разрушение пневматиков, однако сами стойки шасси уцелели. Аварийная посадка парализовала работу аэропорта на 12 часов, отправку и прием рейсов возобновили, когда самолет удалось убрать с полосы. Пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице.

В Севастополе в данный момент решают, где разместить дельфинов. Жители города обнаружили брошенных животных недалеко от берега. По их словам, раньше четыре особи обитали в дельфинарии, но в какой-то момент перестали приносить доход, поэтому владелец развлекательного центра решил от них избавиться. К делу уже подключились прокуратура и Росприроднадзор. Эксперты рассказали, что дрессированные дельфины провели в неволе более 10 лет и в естественной среде не выживут.

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