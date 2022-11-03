Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:30

Происшествия

В Москве задержали виновника смертельного ДТП с грузовиком

В Москве задержали виновника смертельного ДТП с грузовиком

Новости мира: автомобиль протаранил толпу на митинге в Бразилии

"Рейд 112": мужчины напали с ножом на человека в Хорошевском районе

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали домашнюю нарко-лабораторию

"Московский патруль": работники стройки потушили пожар в Переделкине

"Московский патруль": суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной

"Московский патруль": полицейские задержали воров кабелей

"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре Москвы

"Московский патруль": в столичном метро задержали карманника

Виновника смертельного ДТП в центре Москвы задержали

В столице задержали водителя грузовика, раздавившего такси с людьми. Это 27-летний гражданин Белоруссии. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Тем временем эксперты занимаются грузовиком "КамАЗ", который въехал в легковушку. Они проверяют его техническое состояние, а особенно тормозную систему. Одной из причин аварии считают отказ тормозов.

ДТП случилось в 2 ноября на улице 1905 года. Самосвал на большой скорости въехал в автомобиль такси, в который за секунды до этого села женщина. После столкновения легковушка оказалась зажата между грузовиком и служебным автобусом. Таксист и его пассажирка погибли. Водитель самосвала сбежал с места аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика