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Новости мира: автомобиль протаранил толпу на митинге в Бразилии

Новости мира: автомобиль протаранил толпу на митинге в Бразилии

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В Бразилии автомобиль протаранил толпу на митинге против нового президента страны Лулы да Силвы. Пострадали 15 человек, четверых увезли в больницу в тяжелом состоянии. Митингующие бросились к автомобилю, чтобы устроить самосуд над водителем, но им помешала полиция. Личность виновника пока неизвестна. Предполагается, что им мог быть сторонник нового президента. При этом многие бразильцы считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, поэтому выходят на акции протеста.

В трех регионах Японии сработал сигнал тревоги после пролета над севером страны очередной ракеты из КНДР. Накануне южнокорейские и японские СМИ, а также служба безопасности на море Японии сообщили о трех ракетных пусках КНДР за один час. В сторону Восточного моря были выпущены один баллистический снаряд большой дальности и две – малой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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