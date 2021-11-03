Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК

Дело об авиакатастрофе под Иркутском передано в центральный аппарат Следственного комитета. При заходе на посадку разбился грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании. Все, кто был на борту, погибли.

Экипаж состоял из семи человек, их тела уже обнаружены. Найден и один из черных ящиков. Самолет перевозил продукты на Чукотку. По некоторым данным, на борту могли находится еще двое сотрудников компании из Заполярья.

Следователи рассматривают разные причины катастрофы, в том числе техническую неисправность, ошибку пилотов и плохую погоду. В районе шел мокрый снег. Известно, что экипаж был опытный, а самолет эксплуатировался более пятидесяти лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

