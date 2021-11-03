Губернатор Иркутской области сообщил о гибели всех находившихся на борту Ан-12

Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета Ан-12 под Иркутском, погибли, сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

По данным источника в экстренных службах, жертвами стали 7 человек. Место падения обнаружили быстро. Там был пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров.

Незадолго до этого самолет белорусской авиакомпании, который перевозил продукты на Чукотку, пропал с радаров при заходе на посадку, это был второй круг, уточнили в МЧС.

СК завел уголовное дело. Транспортная прокуратура организовала проверку. Пока рассматривают все возможные причины катастрофы. Источники информационных агентств сообщают, что приоритетные – это техническая неисправность и ошибка пилотов. Ясность внесет расшифровка черных ящиков, один уже найден. Уже известно, что самолет летал более 53 лет. Экипаж был опытный. А погодные условия плохие, шел мокрый снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.