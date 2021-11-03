МЧС опубликовало кадры тушения разбившегося Ан-12 в Иркутской области

Спасатели показали кадры тушения самолета Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области. Огонь распространился на 300 "квадратов". На видео практически невозможно ничего разглядеть, все в дыму.

Следователи завели по данному факту уголовное дело. По уточненным данным МЧС, на борту было 7 человек. Они возвращались с Чукотки, куда доставляли продукты. При заходе на посадку самолет ушел на второй круг и пропал с радаров.

На место сразу выехали спасатели, сейчас там более ста человек. При крушении машина загорелась. На данный момент пламя уже сбили, идет поисковая операция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.