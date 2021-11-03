Последствия провала грунта на Краснопресненской набережной устранят в ближайшее время

Последствия провала грунта на Краснопресненской набережной обещают устранить в ближайшее время. Об этом заявили в компании Capital Group.

Накануне около их строительной площадки образовалась яма. Под землю частично ушли бытовки. Аварийная ситуация, как говорят в компании, произошла из-за грунтовых вод. В департаменте транспорта заявили, что на время дорожных работ ограничили движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда.

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