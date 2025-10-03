Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

В Сочи в результате аварии пострадал мотоциклист. По словам очевидцев, на дороге в районе Красной Поляны столкнулись иномарка и мотоцикл. Подробности ДТП устанавливаются.

В Москве готовят дополнительную команду поисковиков-добровольцев для отправки в Красноярский край, где пятые сутки ищут пропавшую семью туристов. Они отправились в поход по горному маршруту без палатки и теплых вещей. В поисках участвуют около 200 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.