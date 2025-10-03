Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

"Московский патруль": дело возбуждено после мошенничества с аппаратурой для концертов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

СК опубликовал новые кадры с мужчиной, который хотел похитить девочку в Балашихе

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке

В Сочи в результате аварии пострадал мотоциклист. По словам очевидцев, на дороге в районе Красной Поляны столкнулись иномарка и мотоцикл. Подробности ДТП устанавливаются.

В Москве готовят дополнительную команду поисковиков-добровольцев для отправки в Красноярский край, где пятые сутки ищут пропавшую семью туристов. Они отправились в поход по горному маршруту без палатки и теплых вещей. В поисках участвуют около 200 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика