Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области. Еще двое людей пострадали. По предварительной информации, на трассе Р-132 "Золотое кольцо" столкнулись два автомобиля. Один из них загорелся. В причинах аварии сейчас разбирается полиция.

Специалисты поймали улетевшую из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге большого индийского калао по кличке Шанти. Ее искали 4 дня. Птица-носорог в дикой природе обитает в тропиках и к питерской погоде не приспособлена. Во время переезда из уличного вольера в зимний она выпорхнула из клетки и отправилась в сторону Александровского парка.

