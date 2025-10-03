Форма поиска по сайту

03 октября, 18:30

Происшествия

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

СК опубликовал новые кадры с мужчиной, который хотел похитить девочку в Балашихе

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Автомобили загорелись в Благовещенске

Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области. Еще двое людей пострадали. По предварительной информации, на трассе Р-132 "Золотое кольцо" столкнулись два автомобиля. Один из них загорелся. В причинах аварии сейчас разбирается полиция.

Специалисты поймали улетевшую из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге большого индийского калао по кличке Шанти. Ее искали 4 дня. Птица-носорог в дикой природе обитает в тропиках и к питерской погоде не приспособлена. Во время переезда из уличного вольера в зимний она выпорхнула из клетки и отправилась в сторону Александровского парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

