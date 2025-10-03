03 октября, 18:30Происшествия
Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области
Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области. Еще двое людей пострадали. По предварительной информации, на трассе Р-132 "Золотое кольцо" столкнулись два автомобиля. Один из них загорелся. В причинах аварии сейчас разбирается полиция.
Специалисты поймали улетевшую из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге большого индийского калао по кличке Шанти. Ее искали 4 дня. Птица-носорог в дикой природе обитает в тропиках и к питерской погоде не приспособлена. Во время переезда из уличного вольера в зимний она выпорхнула из клетки и отправилась в сторону Александровского парка.
