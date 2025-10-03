03 октября, 13:30Происшествия
Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии
В Калифорнии удалось локализовать пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Огонь вспыхнул после взрыва, толчок зафиксировали во время землетрясения. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Эквадоре продолжаются массовые протесты. Акции проходят уже 11 дней и охватили 6 из 24 провинций страны. Ими руководит движение коренных народов, которое требует вернуть отмененные правительством субсидии на дизельное топливо.
