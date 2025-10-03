Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 октября, 13:30

Происшествия

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Автомобили загорелись в Благовещенске

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

"Московский патруль": три пешехода пострадали в ДТП в Москве

"Московский патруль": полицейские задержали напавшего на водителя такси мужчину

В Калифорнии удалось локализовать пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Огонь вспыхнул после взрыва, толчок зафиксировали во время землетрясения. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Эквадоре продолжаются массовые протесты. Акции проходят уже 11 дней и охватили 6 из 24 провинций страны. Ими руководит движение коренных народов, которое требует вернуть отмененные правительством субсидии на дизельное топливо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарполитиказа рубежомвидеоИван Евдокимов

