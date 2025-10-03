Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Автомобиль на огромной скорости пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель выжил, сейчас он находится в больнице. По предварительным данным, в момент аварии он был сильно пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

До 200 человек увеличили поисковую группу, которая ищет пропавшую в Красноярском крае семью туристов. Как сообщили в МЧС, в горном районе уже обследовали порядка 20 квадратных километров леса. Семейную пару с 5-летним ребенком ищут спасатели, пожарные, полиция и волонтеры. Задействовали дроны и подняли в воздух вертолеты.

Камчатский вулкан Шивелуч утром 3 октября выбросил столб пепла до высоты 4 500 метров над уровнем моря, сообщили сейсмологи. Шлейф распространился примерно на 120 километров на восток.

