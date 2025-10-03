Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке

Два кроссовера столкнулись с самосвалом на Ленинградском шоссе в Москве

Протестующие в Марокко начали штурмовать здания органов безопасности

Автомобили загорелись в Благовещенске

Новости мира: несколько российских туристов на Мадагаскаре обратились в посольство

"Московский патруль": три пешехода пострадали в ДТП в Москве

"Московский патруль": полицейские задержали напавшего на водителя такси мужчину

"Московский патруль": полицейские задержали угонщиков авто в Московской области

Автомобиль на огромной скорости пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель выжил, сейчас он находится в больнице. По предварительным данным, в момент аварии он был сильно пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

До 200 человек увеличили поисковую группу, которая ищет пропавшую в Красноярском крае семью туристов. Как сообщили в МЧС, в горном районе уже обследовали порядка 20 квадратных километров леса. Семейную пару с 5-летним ребенком ищут спасатели, пожарные, полиция и волонтеры. Задействовали дроны и подняли в воздух вертолеты.

Камчатский вулкан Шивелуч утром 3 октября выбросил столб пепла до высоты 4 500 метров над уровнем моря, сообщили сейсмологи. Шлейф распространился примерно на 120 километров на восток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика