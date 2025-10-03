Форма поиска по сайту

03 октября, 11:15

Происшествия

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

Полиция задержала мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку в Балашихе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, как злоумышленник схватил ребенка за руку и пытался его увести.

На крики девочки отреагировал молодой человек, который, несмотря на заверения подозреваемого о том, что он отец ребенка, помог ей освободиться. После вмешательства других взрослых школьница смогла благополучно вернуться домой. В настоящее время задержанный находится на допросе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

