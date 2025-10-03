03 октября, 07:30Происшествия
Новости регионов: здание колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке
Во Владивостоке произошло частичное обрушение здания учебного корпуса колледжа энергетики и связи. Предварительной причиной называются строительные работы. Пострадавших нет, студенты переведены в соседнее здание, а прокуратура взяла ситуацию под контроль.
Также во Владивостоке на набережной Спортивной Гавани загорелось кафе. Когда на место приехали первые пожарные, огонь распространился на площадь в 150 квадратных метров. В итоге здание общепита сгорело полностью. Также от огня пострадали соседний киоск с игрушками и аттракцион.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.