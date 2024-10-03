Новости регионов: спасатели вытащили из Невы автомобиль в Петербурге

В Петербурге спасатели вытащили из Невы автомобиль. На Васильевском острове машина скатилась в воду. Чтобы поднять ее на поверхность, пришлось задействовать водолазов и автокран. Обошлось без пострадавших.

В Сочи турист чудом выжил во время шторма. Мужчина решил искупаться, когда начались огромные волны. В итоге вода накрыла отдыхающего с головой, и его стало уносить в море.

Масштабные обыски прошли в Петербурге по делу о махинациях с криптовалютой. Задержаны 96 человек. Злоумышленники создали анонимную платежную систему, а также криптобиржи и несколько инфраструктурных сервисов в интернете. Чаще всего к их услугам прибегали люди, которые занимаются криминалом.

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