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03 октября, 13:15

Происшествия

Еще один участник ДТП с 8 подростками доставлен в больницу

Еще один участник ДТП с 8 подростками доставлен в больницу

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В деле об аварии на Сиреневой бульваре, где перевернулся внедорожник с подростками, появился еще один пострадавший. Это 14-летний водитель машины. Ему стало плохо уже дома, спустя несколько часов. Всего травмы получили двое. Ранее в больницу увезли девушку, ее выбросило из автомобиля в момент, когда он переворачивалась.

Внедорожник с подростками попал в аварию на востоке Москвы 2 октября. Один из школьников украл у родителей ключи, забрал друзей и повез их кататься. В результате машина наехала на бордюр, врезалась в знак и перевернулась. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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