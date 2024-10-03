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Новости

03 октября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: огонь охватил 4 тысячи "квадратов" театра в Хабаровске

Новости регионов: огонь охватил 4 тысячи "квадратов" театра в Хабаровске

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Хабаровские спасатели продолжают тушить здание музыкального театра, которое загорелось накануне. Пламя охватило 4 тысячи квадратных метров и почти полностью уничтожило постройку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. У театра скоро вековой юбилей и по этому случаю его ремонтировали.

Компенсации за овербукинг могут стать обязательными. С такой инициативой в Госдуму обратились общественники. Речь идет о ситуациях, когда авиакомпании продают больше билетов, и мест на рейсе не хватает.

Завершен северный завоз грузов в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока. В 135 труднодоступных пунктов переправлено свыше 70 000 тонн военной техники, топлива, медикаментов и стройматериалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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