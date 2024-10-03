Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Сиреневом бульваре в Москве

Полиция устанавливает обстоятельства аварии на Сиреневом бульваре. Накануне вечером там перевернулись подростки на вероятно угнанной машине.

Как стало известно силовикам, один из пассажиров без разрешения взял ключи от автомобиля у своей матери, а за руль сел его 14-летний друг.

В какой-то момент тот не справился с управлением, наехал на бордюр и машина несколько раз перевернулась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

