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03 октября, 07:15

Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Сиреневом бульваре в Москве

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Сиреневом бульваре в Москве

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Полиция устанавливает обстоятельства аварии на Сиреневом бульваре. Накануне вечером там перевернулись подростки на вероятно угнанной машине.

Как стало известно силовикам, один из пассажиров без разрешения взял ключи от автомобиля у своей матери, а за руль сел его 14-летний друг.

В какой-то момент тот не справился с управлением, наехал на бордюр и машина несколько раз перевернулась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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