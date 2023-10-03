Более 900 человек задержали по подозрению в причастности к терроризму в Турции в рамках крупномасштабной операции МВД. Антитеррористическая операция "Герои" проходит в 64 провинциях. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

Утром 3 октября в Турции начали крупномасштабную антитеррористическую операцию, в которой принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках мероприятий задержали 12 членов террористических организаций и еще порядка 55 террористов.