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03 октября, 11:15

Происшествия

Подозреваемого в краже керамических фигурок на 30 млн рублей задержали в Москве

Подозреваемого в краже керамических фигурок на 30 млн рублей задержали в Москве

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В Москве задержали подозреваемого в краже уникальной коллекции керамических статуэток на 30 миллионов рублей. Им оказался 20-летний молодой человек.

В полицию о преступлении сообщил владелец квартиры в Беговом районе. Он заявил, что пропали статуэтки, созданные его бабушкой, известным советским скульптором-керамистом Ниной Малышевой. Коллекцию владелец планировал передать в музей, но она пропала.

Задержать предполагаемого преступника удалось по горячим следам. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Фигурки он успел продать. Похищенное нашли в одном их аукционных домов и вернули владельцу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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