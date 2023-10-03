Подозреваемого в краже керамических фигурок на 30 млн рублей задержали в Москве

В Москве задержали подозреваемого в краже уникальной коллекции керамических статуэток на 30 миллионов рублей. Им оказался 20-летний молодой человек.

В полицию о преступлении сообщил владелец квартиры в Беговом районе. Он заявил, что пропали статуэтки, созданные его бабушкой, известным советским скульптором-керамистом Ниной Малышевой. Коллекцию владелец планировал передать в музей, но она пропала.

Задержать предполагаемого преступника удалось по горячим следам. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Фигурки он успел продать. Похищенное нашли в одном их аукционных домов и вернули владельцу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.