ВСУ нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Кировскому району Донецка. По городским кварталам ВСУ выпустили по меньшей мере 15 снарядов. Все они калибра 155 миллиметров, который используется орудиями из стран НАТО.

В результате этого обстрела полностью разрушен частный дом на улице Ивана Сусанина. Один из снарядов попал в хозяйственную постройку, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.