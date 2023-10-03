03 октября, 07:45Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка
Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Кировскому району Донецка. По городским кварталам ВСУ выпустили по меньшей мере 15 снарядов. Все они калибра 155 миллиметров, который используется орудиями из стран НАТО.
В результате этого обстрела полностью разрушен частный дом на улице Ивана Сусанина. Один из снарядов попал в хозяйственную постройку, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.