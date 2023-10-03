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03 октября, 07:45

Происшествия

ВСУ нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка

ВСУ нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка

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Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Кировскому району Донецка. По городским кварталам ВСУ выпустили по меньшей мере 15 снарядов. Все они калибра 155 миллиметров, который используется орудиями из стран НАТО.

В результате этого обстрела полностью разрушен частный дом на улице Ивана Сусанина. Один из снарядов попал в хозяйственную постройку, еще два боеприпаса разорвались на приусадебном участке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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