Автомобиль наехал на пешехода на Кутузовском проспекте

Авария произошла на Кутузовском проспекте. Автомобиль наехал на пешехода. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что на место ДТП уже приехали сотрудники полиции и машина скорой помощи.

Все обстоятельства аварии уточняются. Движение в сторону области затруднено.

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