Спорткар врезался в столб в центре Москвы

В центре Москвы спорткар врезался в столб. Запись момента аварии выложили в Сеть.

Водитель недалеко от "Центрального детского мира" опередил такси, затем резко нажал на тормоза. Машина ушла в занос и оказалась на тротуаре. На месте происшествия начала работу скорая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.