Toyota Supra врезалась в столб в центре Москвы

Автомобилисты стали свидетелями аварии в Москве. Спортивную машину Toyota Supra занесло, она врезалась в столб. Момент аварии был заснят на камеру.

На месте происшествия начали работу оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.